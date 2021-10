Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191021-814: Dachzelt von Auto gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein Dachzelt haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15./16. Oktober) in Gummersbach-Strombach von einem Auto abmontiert und gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Audi A4 gegen 20.15 Uhr am Fahrbahnrand der Burbachstraße abgestellt. Fest auf dem Dach montiert war zu diesem Zeitpunkt ein weißes Dachzelt der Marke JAMES BAROUD (Typ GRAND RAID XXL). Als der Geschädigte gegen 00.30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Zelt abmontiert und gestohlen hatten. Bei Hinweisen zu dem Diebstahl wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

