Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191021-813: Geparkter Audi angefahren - Polizei sucht Zeugen

Radevormwald (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Fahrzeug, das am Montagabend (18. Oktober) nach einem Unfall auf der Uelfestraße vom Unfallort geflüchtet ist. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Audi, der zwischen 19.15 und 21.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 19 am Fahrbahnrand abgestellt war. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in dieser Zeit gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Audi, wobei vermutlich auch am Verursacherfahrzeug ein deutlicher Schaden entstanden sein dürfte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat Wipperfürth bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02261 81990.

