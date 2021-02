Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von 3.000EUR

Ulm (ots)

Die Fahrerin hatte am Donnerstagmittag nur für 10 Minuten geparkt. Ihren Mercedes A-Klasse stellte sie in der Bahnhofstraße 5 um 14.19 Uhr ab. Als sie kurz danach zurück kam, war in der linken hinteren Tür ein Kratzer. Die Polizei, die den Unfall aufnahm, konnte weiße Lackantragungen des Verursacherfahrzeuges sichern. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht um den Schaden. Das Polizeirevier Eislingen ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und sucht Zeugen oder Zeuginnen. Hinweise werden unter Tel. 07161/8510 erbeten.

