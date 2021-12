Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 11.15 und 11.30 Uhr, beschädigte vermutlich ein schwarzer Pkw einen geparkten Audi A6 allroad quattro. Der Audi stand in der Großheppacher Straße, auf dem LIDL-Parkplatz. Der schwarze Pkw beschädigte die hintere Türe am Audi und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151/ 950422, sucht Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Pkw machen können.

Fellbach - Rechts überholt und Unfall verursacht

Ein 36-jähriger Porsche-Cayenne-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.15 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Noch im Kappelbergtunnel überholte der Porsche-Fahrer mehrere Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur und drängelte sich nach dem riskanten Überholmanöver zwischen zwei Pkw wieder auf die linke Spur. Als der Pkw hinter ihm hupte bremste der 36-Jährige mehrfach ohne ersichtlichen Grund ab und beschleunigte anschließend wieder. Unmittelbar danach führte der Porsche-Fahrer eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand auf der B14 durch. Nur durch Mühe konnte der dahinter fahrende 72-jährige Porsche-Macan-Fahrer einen Auffahrunfall verhindern. Eine dahinter fahrende 27-jährige BMW-X5-Fahrerin gelang dies nicht mehr und fuhr auf den Porsche Macan auf. Nach dem Unfall stieg der Cayenne-Fahrer kurz aus seinem Fahrzeug aus, gestikulierte mit den Armen, stieg wieder in sein Fahrzeug ein und verließ die Unfallörtlichkeit ohne Weiteres. Glücklicherweise wurde durch den Verkerhsunfall niemand verletzt. An dem Porsche Macan und dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Der flüchtige 36-jährige Cayenne-Fahrer konnte von einer Stuttgarter Polizeistreife ermittelt werden. Außer mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung muss er auch damit rechnen, dass ihm sein Führerschein abgenommen wird.

Großaspach - Fahrzeug landet auf dem Dach - Alkohol im Spiel

Am Donnerstag gegen 23.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer die Strümpfelbacher Straße in Richtung Großaspach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss brach das Heck des 3er-BMW ca. 50 m vor dem Ortseingang Großheppach in einer Rechtskurve aus und der BMW kam von der Fahrbahn ab. Der 51-Jährige fuhr noch ca. 50 m weiter durch den Acker, bevor er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 51-Jährigen festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Zur Bergung des BMW musste ein Abschleppunternehmen und zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehr verständigt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell