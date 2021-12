Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Anlässlich eines missglückten Fahrstreifenwechsels kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Friedrichstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 79-Jahre alte Dame sowie eine 19-Jahre alte Frau befuhren mit ihren Pkw´s zunächst die Julius-Bausch-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz nach dem Überqueren des Kreuzungsbereichs Stuttgarter Straße wechselte die 79-Jahre Fahrerin mit ihrem Pkw SUZUKI von dem rechten auf den linken Fahrstreifen, obwohl sich dort der Pkw VW der 19-Jahre alten Fahrzeuglenker auf gleicher Höhe befand. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Pkw Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro; am Pkw VW ca. 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw vs. Mofa - Mofafahrer leicht verletzt und alkoholisiert

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr wollte ein 38-Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem VW PASSAT aus dem Parkplatzbereich eines Supermarktes nach links in die Lorcher Straße einfahren. Zeitgleich befuhr ein 52-Jahre alter Mofafahrer die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In der irrigen Annahme, der Mofafahrer biegt nach rechts ab, fuhr der Pkw aus der Einfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mofafahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mofafahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Gesamtschaden: ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell