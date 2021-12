Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alfdorf: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 14:10 Uhr an der Einmündung der Landesstraßen 1154 & 1155. Ein Ford-Fahrer kam aus Richtung Lorch und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Pfahlbronn abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Mazda-Fahrers, der die L 1155 in Richtung Alfdorf entlang fuhr. Bei der Kollision im Einmündungsbereich erlitten beide Fahrer sowie der Beifahrer im Ford leichte Verletzungen, sie wurden alle in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Die Straße musste zeitweise einspurig gesperrt werden.

