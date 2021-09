PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fast ein Dutzend Fahrzeuge zerkratzt +++ Junge geschlagen und getreten +++ Trickdieb schlägt zu +++ In Wohnwagen eingebrochen +++ Bagger beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mindestens elf Fahrzeuge zerkratzt, Eltville am Rhein, Leergasse, Sonntag, 26.09.2021, 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Vandalen in der Leergasse in Eltville zugeschlagen und dabei fast ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt. Im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr begaben sich die unbekannten Täter zu dem öffentlichen Parkplatz der Leergasse und beschädigten dort mithilfe eines unbekannten, spitzen Gegenstandes mindestens elf geparkte Fahrzeuge. Im Anschluss türmten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Unbekannte gehen auf Jungen los, Idstein, Ziemerweg, Samstag, 25.09.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend attackierte ein bislang Unbekannter einen 13-Jährigen indem er diesen trat und schlug. Gegen 20:00 Uhr befand sich der 13-jährige Idsteiner in Begleitung eines Freundes fußläufig im Bereich des "Ziemerweg", als er plötzlich und scheinbar ohne ersichtlichen Grund von dem Unbekannten angegangen wurde. Der etwa 15 Jahre alte und etwa 160 cm große Jugendliche habe ihn dabei mit Schlägen und Tritten traktiert und sei letztlich von einem Begleiter zurückgehalten worden. Beide seien daraufhin in Richtung der Limburger Straße von dannen gezogen. Der Täter habe laut dem Geschädigten schwarze, schulterlange Haare und ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, samt schwarzer Bauchtasche und Turnschuhen getragen. Der Begleiter sei ebenfalls etwa 15 Jahre alt und 160 cm groß. Er habe schwarze Haare gehabt und trug einen roten Pullover, eine kurze, schwarze Jogginghose und Turnschuhe.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Trickdieb lässt sich Geld wechseln, Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 24.09.2021, 10:45 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag fiel ein 83-jähriger Idsteiner einem Dieb zum Opfer, welcher die Hilfsbereitschaft des Seniors ausnutzte, um an dessen Bargeld zu gelangen. Gegen 10:45 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann den Idsteiner vor einem Einkaufsmarkt in der Wiesbadener Straße an und bat um das Wechseln von Geldscheinen. Der Rheingauer zückte daraufhin seinen Geldbeutel und kam der Bitte nach. Während des Wechselvorganges schaffte es der Unbekannte unbemerkt mehrere Hundert Euro Bargeld zu stehlen.

Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 55-60 Jahre alten Mann mit grauem Haar gehandelt haben. Er habe eine graue Oberbekleidung getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen. Auffällig sei sein Schnurrbart gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

4. Wohnwagen aufgebrochen, Taunusstein-Hahn, Mühlweg, Sonntag, 26.09.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend stellte der Besitzer eines Wohnwagens in der Straße "Mühlweg" in Taunusstein-Hahn fest, dass Unbekannte in seinen Campingwagen eingebrochen waren und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter gelangten zuvor über ein Seitenfester in das Innere des geparkten Wohnwagens. Dort angekommen durchsuchten sie das Fahrzeug und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem potenziellen Stehlgut gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Bagger auf Baustelle beschädigt, Taunusstein-Hahn, Schützenstraße, Freitag, 17.09.2021, 13:30 Uhr bis Sonntag, 26.09.2021, 20:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte in der Schützenstraße in Taunusstein-Hahn einen gelben Bagger der Marke Liebherr und verursachten dabei hohen Sachschaden. Die Täter begaben sich zu der Baumaschine, welche im Bereich einer Baustelle stand und schlugen mithilfe eines Gegenstandes eine Scheibe ein. Weiterhin verunreinigten sie mit Sand den gesamten Motorraum und verursachten letztlich einen Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

6. Seat auf Schulparkplatz zerkratzt, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Montag, 27.09.2021, 07:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz der Theißtalschule in der Straße "Lenzhahner Weg" in Niedernhausen einen roten Seat Leon, indem sie beide Fahrzeugseiten zerkratzten und damit ein Schaden von etwa 5.000 Euro verursachten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

7. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Rüdesheim-Aulhausen / Rüdesheim-Presberg, L 3454, Samstag, 25.09.2021, 15:50 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag kam auf der Landesstraße 3454 zwischen Aulhausen und Presberg ein Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei. Der 57 Jahre alte Fahrer einer Harley-Davidson befuhr mit weiteren Motorradfahrern die Landesstraße von Aulhausen in Richtung Presberg und wollte auf einen linksseitigen Waldparkplatz auffahren. Hierbei verlor der Kraftradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte am Fahrbahnrand auf den dortigen Grünstreifen. Der 57-Jährige zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

8. Zeugensuche nach Unfallflucht in Idstein, Idstein, Wagenerstraße, Dienstag, 14.09.2021, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 15.09.2021, 16:30 Uhr

(fh)Bereits im Zeitraum vom 14.09.2021 bis zum 15.09.2021 ereignete sich in der Wagenerstraße in Idstein ein schadensträchtiger Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. In der besagten Zeitspanne parkte der blaue BMW eines Idsteiners in der Wagenerstraße und wurde dabei ersten Ermittlungen zufolge von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der BMW wies im Anschluss eine Beschädigung an der vorderen, linken Fahrzeugseite auf, dessen Schadenshöhe auf etwa 5.000 Euro beziffert wird.

Hinweis zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

