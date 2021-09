PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Hund während eines Polizeieinsatzes erschossen+++

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 23.09.2021, auf Freitag, den 24.09.2021, kam es zu einem Polizeieinsatz in 65527 Niedernhausen, in dessen Verlauf ein Hund erschossen werden musste. Von einer Pizzeria in der Bahnhofstraße wurde am Freitag, den 23.09.2021, gegen 22:36 Uhr der Notruf gewählt. Grund war ein alkoholisierter und aggressiver 42-jähriger Mann in Begleitung seines Hundes. Dieser wurde kurz vor dem Anruf aus der Pizzeria verwiesen, nachdem er dort seinem Hund den Maulkorb abgenommen hatte und die Mitarbeiter und Gäste verbal bedrohte. Vor dem Lokal randalierte er, die verbliebenen Personen schlossen sich in der Pizzeria ein. Der Hund konnte sich mittlerweile von der Leine befreien und lief im Umfeld frei herum. Durch mehrere Streifenwagen konnten der 42-Jährige und sein aggressiver Hund angetroffen werden. Da der Mann sich weiterhin äußerst unkooperativ verhielt und erheblich unter Alkoholeinfluss stand, deutlich über 4 Promille, wurde er vorläufig festgenommen und wurde zur Ausnüchterung dem Gewahrsam in Wiesbaden zugeführt. Der Hund sollte im Tierheim Wiesbaden untergebracht werden. Da das Tier hochgradig aggressiv war, sollte es mit einem Fanggerät gesichert werden. Während der Maßnahme konnte das Tier sich aus seinem Geschirr befreien und ging direkt aggressiv gegen einen Polizeibeamten. Der Hund musste mit mehreren Schüssen aus den Dienstpistolen der eingesetzten Kollegen erschossen werden.

