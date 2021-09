PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kontrollen der Polizei +++ Weltkriegsbombe entschärft +++ Rollerfahrer begeht mehrere Straftaten +++ Metallschrott gestohlen +++ Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Kontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis, Eltville am Rhein / Idstein / Taunusstein Freitag, 17.09.2021, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Freitag fanden im Rahmen des "länderübergreifenden Sicherheitstages" im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kontrollen mit der Zielrichtung der Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr waren zahlreiche Beamtinnen und Beamte rund um Eltville sowie Idstein und Taunusstein im Einsatz. Im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr errichtete die Polizei unter der Führung der Polizeistation Eltville eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 42 in Höhe Eltville-Hattenheim und später dann zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Kontrollstellte in der Hauptstraße in Walluf. Insgesamt wurden etwa 50 Fahrzeuge und rund 70 Personen kontrolliert. Dabei führten die Beamtinnen und Beamte rund 30 Atemalkohol- und Drogenvortests durch die, erfreulicher Weise in allen Fällen negativ verliefen. In einem Fall leiteten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz ein. Des Weiteren beanstandeten die Beamten einige Fahrzeugmängel. Zeitgleich führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unter der Leitung der Polizeistation Idstein in Zusammenarbeit mit der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft in Idstein und in den Taunussteiner Stadtteilen Kontrollen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr durch. Dabei wurden über 30 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Leistungserschleichung eingeleitet. Alle Fahrgäste hielten sich an die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasebedeckung. Im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern wurden die Kontrollen durchweg positiv aufgenommen.

2. Weltkriegsbombe entschärft, Rüdesheim, Nahe Jagdschloss Niederwald, 20.09.2021, 14:20 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)Am gestrigen Tage wurde in einem Waldgebiet nahe des Jagdschlosses Niederwald in Rüdesheim eine Weltkriegsbombe aufgefunden, welche durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden konnte. Gegen 14:20 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, welcher mit der Absuche nach möglichen Kampfmitteln im Besagten Bereich beauftragt war die Bombe. Sofort wurde von Seiten der Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr der Bereich rund um den Fundort großflächig abgesperrt. Da das Jagdschloss Rüdesheim in den Bereich fiel, mussten etwa 40 Gäste und Mitarbeiter für den Zeitraum der Maßnahmen das Gebäude verlassen. Weiterhin evakuierte die Polizei rund 30 Personen, die sich im Waldgebiet aufhielten. Ein polizeilicher Hubschrauber überprüfte von der Luft aus, dass sich vor den Arbeiten an dem Kampfmittel keine Personen im Gefahrenbereich befanden. Die angrenzende Landesstraße 3034 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Um 17:00 Uhr erfolgte die Entschärfung, sodass daraufhin die Evakuierung und alle Absperrungen aufgehoben werden konnten. Zu keinem Zeitpunkt entstand eine akute Gefahr für die Bevölkerung

3. Rollerfahrer kontrolliert - Mehrere Straftaten festgestellt, Eltville, Rheingauer Straße, Montag, 20.09.2021, 14:15 Uhr

(fh)Einer Streife der Polizeistation Eltville gelang es in der Rheingauer Straße in Eltville, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen 29 Jahre alten Rollerfahrer aus dem Verkehr zu ziehen, welcher sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten muss. Gegen 14:15 Uhr fuhr der Wiesbadener mit seinem Motorroller der Marke Peugeot in eine stationäre Kontrollstelle der Beamten ein. Im Rahmen der Kontrolle gab der junge Mann an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Weiterhin stellte die Streife fest, dass die am Zweirad angebrachten Versicherungskennzeichen nicht für das vorliegende Fahrzeug ausgegeben waren. Darüber hinaus ergaben sich während der Verkehrskontrolle Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, sodass der Fahrzeugführer zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht wurde. Gegen den Wiesbadener wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

4. Fahrzeug erheblich zerkratzt, Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Sonntag, 19.09.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 20.09.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen beschädigten Unbekannte auf einem Parkplatz des Sportplatzes in Taunusstein-Bleidenstadt einen VW Golf, in dem sie die rechte Fahrzeugseite zerkratzten und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursachten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

5. Metallschrott aus Innenhof gestohlen, Hünstetten-Bechtheim, Alte Ortsstraße, Montag, 20.09.2021, 11:40 Uhr

(fh)Gestern Mittag haben zwei Diebe aus einem Hinterhof in Hünstetten-Bechtheim Metallschrott entwendet. Die Unbekannten begaben sich zu dem in der Straße "Alte Ortsstraße" gelegenen Innenhof eines Einfamilienhauses und stahlen dabei den Metallschrott im Wert von einigen hundert Euro, ehe sie in einem hellen Kastenwagen flüchteten. Bei der Tat wurden ein etwa 175 cm großer, schlanker Mann mit kurz geschorenen Haaren und auffallenden Geheimratsecken im Alter von etwa 22 Jahren beobachtet. Dieser sei mit einem dunklen Sweatshirt und einer dunklen Jogginghose mit weißem Aufdruck bekleidet gewesen. Bei der zweiten Person habe es sich um eine etwa 160 cm große und rund 30 Jahre alte Frau mit blonden Haaren gehandelt. Sie habe eine dunkle Jeans und einen hellblauen Kapuzenpullover getragen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

6. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Bad Schwalbach, Emser Straße, Sonntag, 19.09.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 20.09.2021, 11:15 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntag bis Montag wurde in der Emser Straße in Bad Schwalbach ein geparkter Honda CR-V in der Farbe Weiß bei einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

7. Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße bei Mittelheim, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Bundesstraße 42, Dienstag, 21.09.2021, 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Mittelheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Beteiligte teils schwer verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seiner 32-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße aus Richtung Rüdesheim in Richtung Wiesbaden und beabsichtigte nach links in Richtung der Abfahrt Mittelheim abzubiegen. Dabei übersah der 45-jährige Fahrzeugführer ersten Ermittlungen zufolge einen entgegenkommenden Mercedes, welcher die Bundesstraße aus Richtung Wiesbaden in Richtung Rüdesheim entlang fuhr und mit einem 77 Jahre alten Fahrer und einer 44-Jährigen Beifahrerin besetzt war. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Pkw, bei dem sich alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten. Der 45-Jährige Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs musste im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt kein Beteiligter lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine polizeiliche Drohne ein. Weiterhin wurde auf Anordnung der Amtsanwaltschaft ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten war die Bundesstraße vorübergehend gesperrt. Von Seiten der Polizei und des Ordnungsamtes wurden entsprechende Umleitungen eingerichtet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und von der Unfallstelle abgeschleppt.

