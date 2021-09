PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfallflucht in Hünstetten-Ketternschwalbach+++Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

Langgasse 5a, 65510 Hünstetten-Ketternschwalbach, Sonntag, 19.09.2021, 02:20 Uhr In der Nacht zum Sonntag kam es in Hünstetten-Ketternschwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Eine Anwohnerin wurde gegen 02:20 Uhr durch einen lauten Knall wach und stellte anschließend fest, dass die Begrenzungsmauer sowie die angrenzende Wiese auf ihrem Grundstück beschädigt wurde. Das Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung Aarbergen-Panrod. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge müsste es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein silbergraues Fahrzeug gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin

