Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Coronaverstöße in Gaststätte++

Oldenburg (ots)

Am 21.01.2021, 19:10 Uhr, wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass in einem Rasteder Lokal vier Personen an einem Tresen saßen. Auf der Theke standen Gläser mit alkoholischen Getränken. Die Gäste sowie der Wirt trugen keinen Mund-Nase-Bedeckung. Auf die geltenden Vorschriften hingewiesen, regierte der Wirt mit Unverständnis. Die Personalien der Personen wurden festgestellt. Sie erwartet nun jeweils ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PSt Rastede

Telefon: +49(0)4402/ 916520

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell