Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrerin angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Fahrer eines Kleinwagens +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es am Stubbenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Oldenburgerin war wenige Minuten nach 7 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Stubbenweg von der Wilhelmshavener Heerstraße kommend in Richtung Weißenmoorstraße unterwegs. Zur selben Zeit wollte der Fahrer eines silberblauen Kleinwagens aus Richtung des Teilstücks zum Langenweg kommend nach rechts in den Stubbenweg abbiegen. Der unbekannte Fahrzeugführer missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin; es kam im Bereich der Einmündung zum Zusammenstoß, bei dem die 47-Jährige stürzte. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die verletzte Radfahrerin, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Weißenmoorstraße fort.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 0441/790-4115. (71184)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell