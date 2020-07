Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei in Puttgarden stellt Diebesgut im Wert von 50.000EUR sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Puttgarden (ots)

Die Bundespolizei in Puttgarden kontrollierte gestern im Zuge der intensivierten Binnengrenzfahndung einen rumänischen LKW mit Trailer. Der Fahrer, ein 37-jähriger Rumäne wies sich ordnungsgemäß aus und legte auch die Ladungspapiere zur Kontrolle vor. Auf dem Trailer sollten demnach ein Sprinter und zwei Mini-Bagger sein. Nachdem der Trailer geöffnet wurde und die Fahrzeuge in Augenschein genommen wurden, entdeckten die Bundespolizisten im Sprinter Kistenweise Bauwerkzeuge der Marken Makita, Festool, Hilti und De Walt. Kaufbelege oder Quittungen für die Werkzeuge konnte der Mann nicht vorlegen, wohl aber für die beiden Mini-Bagger und den Sprinter. Eine Überprüfung der drei Fahrzeuge verlief zunächst negativ. Nach einem Anruf bei der dänischen Polizei sah das dann jedoch ganz anders aus. Die beiden Bagger waren danach in der Nähe von Kopenhagen entwendet worden. Weiter teilten die dänischen Behörden mit, dass die Werkzeuge ebenfalls in Dänemark gestohlen wurden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen machte aber von seinem Recht Gebrauch, keine Angaben zu machen Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Trailer, samt seiner Ladung, zur Eigentumssicherung sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Nach ersten Schätzungen dürfte das sichergestellte Diebesgut einen Wert von ca. 50.000EUR haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressestelle

Michael Hiebert

Telefon: 0431/ 980 71 - 118

Mobil: 0172/ 41 55 241

E-Mail: michael.hiebert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell