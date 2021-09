PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Polizeibeamte rufen an +++ Pkw beschädigt +++ Motorradfahrerin verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Anrufe falscher Polizisten - Maschen durchschaut, Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Dienstag, 21.09.2021

(fh)Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus wurden am gestrigen Tage durch Betrüger angerufen, reagierten dabei in den bekannt gewordenen Fällen vorbildlich. Im Laufe des Tages kontaktierten die dreisten Täter unter anderem Bewohner aus Bad Schwalbach Schlangenbad und Eltville. In allen Fällen wurde eine ähnliche Masche verwendet. Die Unbekannten, welche sich als Polizisten ausgaben, schilderten den allesamt lebensälteren Mitmenschen von einem angeblichen Überfall in deren Nachbarschaft. Das Hab und Gut der Angerufenen sei demnach nicht mehr sicher und müsse den vermeintlichen Polizeibeamten übergeben werden. Ziel der Betrüger ist es im Anschluss Geld und Schmuck bei den Seniorinnen und Senioren abzuholen, welche dann ihre Wertsachen nie wiedersehen. Die Rheingauerinnen und Rheingauer erkannten jedoch glücklicherweise die Betrugsmasche, beendeten das Telefonat und informierten die "richtige" Polizei.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen, appelliert die Polizei erneut an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

2. Pkw erheblich zerkratzt, Aarbergen-Kettenbach, Hauser Weg, Samstag, 18.09.2021, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Bereits im Laufe des zurückliegenden Samstags zerkratzten Unbekannte in der Straße "Hauser Weg" in Kettenbach einen abgestellten, roten Ford Focus im Bereich der Beifahrerseite und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Im Anschluss flüchteten die Vandalen in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Motorradfahrerin bei Unfall verletzt, Rüdesheim-Assmanshausen, Bundesstraße 42, Dienstag, 21.09.2021, 09:15 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Assmanshausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verunfallte und sich schwere Verletzungen zuzog. Gegen 09:15 befuhr eine 19 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Honda die B 42 aus Richtung Assmanshausen in Richtung Rüdesheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau mit ihrem Zweirad ins Schleudern und touchierte infolge dessen eine rechtsseitige Schutzplanke. Hierdurch zog sie sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rüdesheim gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell