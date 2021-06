Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannte Eierwerfer gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen warfen im Zeitraum von Samstag bis Montag mehrere rohe Eier gegen die Eingangstür des Polizeipostens Waibstadt in der Niedersteiner Straße. Durch die rohe Ei-Masse wurden die am Boden befindlichen Sandsteinplatten beschädigt. Die Unbekannten verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

