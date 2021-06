Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwicklung in Kläranlage

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Kläranlage in Bammental alarmiert. Beim Eintreffen war starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Betriebsgebäudes feststellbar. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es jedoch nicht zu einem Brand gekommen, es war lediglich zu einem Defekt am Keilriemen einer Regenwasserpumpe gekommen, die hierdurch heiß lief und es dadurch zu starker Rauchentwicklung kam. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bammental konnte die Ursache der Brandentwicklung beseitigt werden. Die Räume wurden anschließend intensiv durchlüftet.

