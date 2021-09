PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 12-jähriges Mädchen wohlbehalten aufgetaucht

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die am heutigen Vormittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 12 Jahre alten Mädchen aus einer Klinik in Idstein wird hiermit zurückgenommen. Die 12-Jährige konnte in der Schweiz durch eine Familienangehörige aufgegriffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell