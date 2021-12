Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen, Einbrüche, Spendenkasse entwendet & Betrunken von der Straße abgekommen

Schorndorf: 31-Jähriger greift Polizisten an

Am Donnerstagmorgen gegen 4:15 Uhr verständigten Anwohner der Talstraße die Polizei, da aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sehr laute Musik zu hören war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde ihnen zunächst nicht geöffnet. Erst nach minutenlanger Aufforderung, die Türe zu öffnen, wurde diese durch den 31-jährigen Bewohner einen Spalt weit geöffnet. Nachdem der Mann sich weigerte, seine Personalien anzugeben und eine Beamtin wegstieß, wurde die Wohnung betreten. Hierbei stieß der 31-Jährige erneut einen Beamten zur Seite und verhielt sich aggressiv, weshalb ihm letztendlich Handschließen angelegt werden mussten. Auch die anderen Partygäste verhielten sich äußerst unkooperativ und teilweise aggressiv. Die Party wurde durch die Polizei letztlich beendet, sodass die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses die Nachtruhe noch für wenige Stunden "genießen" konnten. Der 31-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch in Kiosk

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 08:15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in den Bahnhofskiosk einzubrechen. Den Tätern gelang es glücklicherweise nicht, die Eingangstüre aufzubrechen. Der beim Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Spendenkasse entwendet

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde in einer Gaststätte in der Kleinheppacher Straße eine Spendenkasse, die der Kinderkrebshilfe zugutekommen sollte, entwendet. Die Kasse war im Lokal auf dem Tresen abgestellt und wurde durch einen bisher unbekannten Täter von dort entwendet. Gäste des Lokals, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf-Schornbach: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Weißbucher Straße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Da sich keinerlei Wertgegenstände im Vereinsheim befanden, zogen die Diebe letztlich ohne Beute wieder von dannen. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Betrunken von der Straße abgekommen

Erheblich alkoholisiert hat eine 24-jährige Skoda-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 6:15 Uhr auf der B 14 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau befuhr die B 14 in Richtung Winnenden und kam hierbei kurz vor der Kreuzung Maubacher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. An ihrem Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000. Ein bei der Frau durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die 24-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

