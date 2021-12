Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr wurde in der Austraße ein geparkter Opel durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch gegen 17:45 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Waiblinger Straße beim Rangieren einen VW Polo und entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B 14. Laut einer Zeugin, die den Unfall beobachtete, handelt es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um einen dunklen SUV vom Hersteller Ford, evtl. mit dem Teilkennzeichen WN-DD. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Insbesondere wird eine Zeugin gesucht, mit der sich die bekannte Unfallzeugin kurz nach dem Unfall unterhielt. Sie sowie weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der Südumgehung. Ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer kam von der Albertviller Straße und wollte nach links auf die Südumgehung abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden VW einer 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.

Plüderhausen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 9:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Schneeberg einen geparkten Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Auto zerkratzt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde ein BMW, der in der Carl-Zeiss-Straße geparkt war, im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

