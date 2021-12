Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: schwerer Unfall bei Weiler zum Stein

Aalen (ots)

Unfall

Leutenbach-Weiler zum Stein: schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzen

Am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der K 1849 und der L 1127 bei Weiler Zum Stein zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Toyota Lenkerin befuhr die K 1849 von Waiblingen-Bittenfeld kommend in Fahrtrichtung Weiler zum Stein. An der Kreuzung zur L 1127 missachtete sie die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Opel Lenker. Diese befuhr die L 1127 aus Richtung Affalterbach. Beide wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug der 18-jährigen befanden sich noch drei Mitfahrerinnen, wobei zwei schwer und eine leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehr Leutenbach war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Notärzten, drei Rettungswägen und einem Organisatorischen Leiter im Einsatz.

