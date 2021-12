Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Impfbanner beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer prallt gegen PKW

Am Mittwoch gegen 11 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer, mit nicht angepasster Geschwindigkeit, quer über den hoch frequentierten Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße. Hierbei prallte der Radler gegen einen dort fahrenden PKW und stürzte über die Motorhaube des Fahrzeuges zu Boden. Der 20-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neresheim: Geparkten PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Laufe des Sonntags einen Audi Q3, der auf einem Parkplatz in der Storchengasse abgestellt war. Der unbekannte hinterließ an dem Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim entgegen: Telefon: 07326/919001

Bopfingen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Eine 80-jährige Toyota Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 07:40 Uhr die Ortsdurchfahrt Kerkingen von der L1060 kommend. Auf der Strecke kam sie infolge Unachtsamkeit zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Opel einer 43-jährigen Fahrerin. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zischen 10 Uhr und 10:25 Uhr beschädigte am heutigen Mittwoch ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi A5, welcher auf dem Kundenparkplatz eines Spielzeugmarktes in der Taubentalstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Heubach: Impfbanner beschädigt

In der Gmünder Straße, am Ortseingang, wurde am Dienstag zwischen 06:50 Uhr und 08:20 Uhr bereits zum zweiten Mal ein Banner mit der Aufschrift "Impfen bringt's" vermutlich mit einen Messer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell