Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Beutelsbach: Auffahrunfall mit hohem Schaden

Aalen (ots)

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 10:45 Uhr in der Schorndorfer Straße. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr die Straße in Richtung Endersbach entlang und bemerkte hierbei nicht, dass es zum verkehrsbedingten Rückstau kam. Aufgrund dessen fuhr er zunächst seitlich auf einen vor ihm stehenden Mercedes eines 45-Jährigen auf. Der Mercedes wurde durch die Kollision zur Seite geschoben, anschließend prallte der Golf des Unfallverursachers noch gegen den vor dem Mercedes stehenden BMW eines 80 Jahre alten Autofahrers. Der Mercedes und der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des BMW erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der Verkehr musste zeitweise über die Gegenfahrspur umgeleitet werden.

