Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vereiste Fahrzeugscheiben - Dreister Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Dreister Diebstahl

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr stieg ein 55-Jähriger in sein Fahrzeug ein, welches er auf einem Parkplatz im Östlichen Stadtgraben abgestellt hatte. Hierbei bemerkte er, dass sich ein Unbekannter am Kofferraum seines Pkw zu schaffen machte. Er verließ das Fahrzeug und ging nach hinten. Der Unbekannte indes ging zur Beifahrertür, öffnete diese und entwendete eine auf dem Fahrersitz liegende Umhängetasche. Dem 55-Jährigen gelang es zunächst, den Mann zu fassen und kurzzeitig festzuhalten, ehe diesem die Flucht gelang. Eine Personenbeschreibung konnte der 55-Jährige nicht abgeben; er konnte lediglich sagen, dass der Täter groß ist und eine kräftige Statur hat. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallursache unklar

Widersprüchliche Angaben zum Hergang eines Verkehrsunfalls machten die beiden Beteiligten am Dienstagnachmittag gegenüber der Polizei. Kurz nach 16 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Suzuki von einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Karl-Keßler-Straße ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 48-Jährigen kam, die ihrerseits mit ihrem Fahrzeug ein Stück auf den Gehweg gefahren war, um etwas auszuliefern. Da der genaue Hergang nicht ermittelt werden konnte, wurden beide Autofahrerinnen entsprechend belehrt.

Neresheim: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 30-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr verursachte, als er mit seinem VW-Kleinbus beim Ausparken einen Clio beschädigte, der in der Heidenheimer Straße abgestellt war.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem Mercedes Benz fuhr eine 57-Jährige am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Bischof-Fischer-Straße ein. Dabei übersah sie den Honda Jazz einer 58-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeugscheiben waren vereist - Fahrer uneinsichtig

Im Rahmen einer Streifenfahrt beobachteten Beamte des Aalener Polizeireviers am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Mazda, dessen Fahrer von der Ziegelstraße kommend in Richtung Innenstadt fuhr und hierbei das für ihn geltende Rotlicht ignorierte. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung des Fahrzeuges auf und versuchte, den Fahrer mit optischen Anhaltesignalen und Blaulicht zum Anhalten zu bewegen. Dies konnte der 25-Jährige jedoch zunächst nicht erkennen, da alle Scheiben seines Fahrzeuges bis auf die Frontscheibe total vereist waren. Im Beisein der Polizeibeamten musste der junge Mann anschließend die Scheiben seines Fahrzeuges von der Eisschicht befreien, ehe er weiterfahren durfte. Hinsichtlich seiner Fahrt über die rote Ampel und sein leichtsinniges Verhalten zeigte er keinerlei Regung oder Reue. Der 25-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Adelmannsfelden: 46-Jähriger musste in Polizeigewahrsam

Bis Mittwochmorgen 7 Uhr musste ein 46-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Abend zuvor Polizeibeamte beleidigte und versucht hatte, diese zu treten. Kurz nach 19 Uhr hatte eine 44 Jahre alte Frau die Polizei verständigt, da es offenbar zwischen den Beiden zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Als die Beamten am Wohnort der Frau eintrafen, kam es ihrerseits zunächst zu Widerstandshandlungen, da sie zwischenzeitlich keinerlei polizeiliche Maßnahmen mehr haben wollte. Als sie versuchte, zwei Beamte zu beißen, wurden ihr Handschließen angelegt, woraufhin der total betrunkene Mann aus dem Haus kam. Da dieser in einem solchen Zustand war, dass er nicht alleine in dem Gebäude verbleiben konnte, sollte er aus dem Haus geführt werden. Der 46-Jährige ging hierbei erst auf die eingesetzten Polizeibeamten los und wollte dann flüchten. Letztlich musste auch er geschlossen werden, um in mit zur Dienststelle zu nehmen. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete daraufhin den Polizeigewahrsam des Mannes an.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 68-Jähriger seinen Mercedes Benz am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Haller Straße anhalten. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte ein 31-Jähriger dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagabend 18 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen VW Polo beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Eutighofer Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Sattelzugs beschädigte ein 54-Jähriger am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz der Rastanlage Ellwanger Berge den Lkw eines 51-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

