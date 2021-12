Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handtasche entwendet - Zeugen gesucht, Sachbeschädigung an Pkw, Verkehrsunfälle, Brand einer Kartonpresse, Einbruch in Werkstattraum & Mercedessterne abgerissen - Geschädigte gesucht

Aalen

Winnenden: Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend kurz vor 20 Uhr in der Schloßstraße zugetragen hat. Eine 55 Jahre alte Frau ging die Schloßstraße aus Richtung Innenstadt kommend entlang und wurde hierbei von zwei bisher unbekannten Männern von hinten angegriffen. Die Männer entrissen der Frau letztlich deren mitgeführte Handtasche, wobei die Frau zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. In der grauen Lederhandtasche befand sich unter anderem das iPhone der Geschädigten sowie deren Geldbeutel. Bei den Tätern könnte es sich laut Opfer um zwei jüngere Männer handeln, eine nähere Beschreibung konnte bislang nicht erlangt werden. Entsprechende Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Nummer 07361 5800 entgegengenommen.

Backnang: Sachbeschädigung an Pkw

Am Montagnachmittag zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen in der Grabenstraße geparkten Mercedes im Bereich der Fahrertüre. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

Backnang: Verkehrsunfallflucht

Am Montagabend gegen 18:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Lenker vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Sulzbacher Straße einen dort geparkten BMW. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Verkehrsunfall durch kurze Unachtsamkeit

Am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr fuhr eine 44-jährige Mercedes-Lenkerin die Straße Waiblinger Berg entlang und musste aufgrund einer roten Ampel anhalten. Den Bremsvorgang erkannte eine hinterherfahrende 24-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 7000 EUR.

Welzheim: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters übersah am Dienstag gegen 9:40 Uhr an der Einmündung Falkenstraße / Sperberweg eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades und kollidierte mit dieser. Die Jugendliche stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Fellbach: Brand einer Kartonpresse

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Fellbach der Brand einer Kartonpresse in der Straße Höhe gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Fellbach, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort kam, schnell gelöscht werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand.

Fellbach: Einbruch in Werkstattraum

Zwischen dem 13.12. und dem 20.12.21 drang ein bislang Unbekannter in ein Gebäude in der Friedrichstraße ein. Im Gebäude wurde anschließend die Tür zu einem Werkstattraum aufgehebelt und in der Werkstatt letztendlich lediglich an einer Maschine etwas verstellt und ein Bürostuhl im Wert von etwa 30 Euro entwendet.

Kernen: Gegen Pfosten gefahren und geflüchtet

Am Montag gegen 18:30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte PKW-Lenkerin mit einem hellblauen Citroen mit WN-Kennzeichen frontal gegen einen Metallabsperrpfosten am Fahrbahnrand der Klosterstraße und schleuderte diesen quer über die Fahrbahn. Die Fahrerin stieg nach dem Unfall kurz aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die Unfallverursacherin erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720.

Rudersberg: Geparktes Auto gestreift

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8:15 Uhr im Eichhaldenweg. Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Fiat. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt.

Schorndorf: Mercedessterne abgerissen - Geschädigte gesucht

Zwischen Montag 06.12.2021 und Dienstag 21.12.2021 brachen Kinder die Mercedessterne an verschiedenen Fahrzeugen im Bereich Schorndorf ab. Die Mercedessterne konnte nun aufgefunden werden. Die Polizei Schorndorf bittet unter Telefon 07181 2040 um Zeugenhinweise zur Ermittlung der Geschädigten.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht

Am Montag um 14:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer die Untere Hauptstraße in Fahrtrichtung Schornbach. Ein entgegenkommender bisher unbekannter Autofahrer kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn in Richtung des VW-Lenkers. Dieser konnte die Kollision durch eine abrupte Lenkbewegung nach rechts verhindern, beschädigte dabei jedoch seinen vorderen rechten Reifen. Der unbekannte Pkw-Lenker bemerkte den Unfall, entfernte sich anschließend dennoch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 2040.

