Polizei Hamburg

POL-HH: 211114-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Spielhalle in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.11.2021, 05:09 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Hellbrookkamp

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag in den frühen Morgenstunden eine Spielhalle in Bramfeld überfallen hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die 47-jährige Angestellte gerade als letzte die Spielhalle verlassen und von außen die Tür geschlossen, als ein mit einer blauen Mülltüte maskierter und mit leerer Weinflasche "bewaffneter" Mann an sie herantrat, die Tür wieder öffnete und sie am Arm in die Spielhalle zerrte. Nachdem er einen kleinen dreistelligen Betrag erbeutet hatte, flüchtete er aus der Spielhalle in Richtung Fabriciusstraße.

Die Angestellte, die bei dem Überfall leicht verletzt wurde, verständigte anschließend die Polizei.

Eine sofortige Fahndung mit rund elf Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters, der bislang wie folgt beschrieben wird:

- männlich - Ende 20 bis 40 Jahre - ca. 170 cm - kräftige Gestalt - humpelnder Gang - sprach akzentfreies Deutsch

Bekleidet mit:

- schwarzem Oberteil - dunkler, dreiviertellanger Hose

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144).

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell