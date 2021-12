Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zuerst Unfall, dann Schläge - Unfall beim Überholen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr, als ein 24-Jähriger mit seinem Seat Leon auf der B 29 Höhe Immenhofen auf den verkehrsbedingt stehenden Audi einer 20-Jährigen auffuhr.

Ellwangen: Hase von Pkw erfasst

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und der Abzweigung Pfahlheim erfasste eine 49-Jährige am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW einen die Fahrbahn querenden Hasen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der kleine Hoppler wurde bei dem Anprall getötet.

Schwäbisch Gmünd: 2500 Euro Sachschaden

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstand. Kurz vor 14 Uhr setzte ein 45-Jähriger seinen Ford Fiesta im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Marienstraße ein Stück zurück, wobei er den hinter ihm stehenden VW Golf einer 28-Jährigen beschädigte.

Abtsgmünd: Zuerst Unfall, dann Schläge

Am Montag gegen 21:30 Uhr beschädigte ein 23-jähriger Lenker eines VW beim Einparken in der Straße Kolonie einen dort geparkten BMW einer 20-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden Fahrzeuglenkern zu einem Streit, welcher in gegenseitigen Schlägen und Zwicken ausartete. Gegen beide Beteiligte wird nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Ellwangen: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr der Nordspange/Mittelhofstraße kam es am Montag gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Ein 77-jähriger Lenker eines Citroen fuhr von der Mittelhofstraße in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er einen 51-jährigen VW-Lenker, welcher seinerseits kurz zuvor von der Nordspanne kommend, in den Kreisverkehr einfuhr. Verletzt wurde niemand.

Riesbürg: Unfall beim Überholen

Ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand bei einem Unfall auf der B29 am Montag gegen 14:30 Uhr. Ein 56-jähriger Lenker eines Fiat Klein-LKW wollte trotz unübersichtlicher Lage einen vorausfahrenden PKW und einen Sattelschlepper überholen. Nachdem er Gegenverkehr erkannte, brach er den Überholvorgang ab und wollte wieder auf die rechte Fahrbahn einscheren. Hierbei kollidierte der Klein-LKW mit der Sattelzugmaschine. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Fiat entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach wenigen Minuten wieder zurück.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

An der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West missachtete am Montag gegen 17 Uhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 54-jährigen Mazda-Lenkers. Bei dem nachfolgenden Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

