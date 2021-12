Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer verletzt - Auto mutwillig beschädigt - Vandalismus auf Supermarkt-Gelände

Aalen (ots)

Backnang: Radfahrer verletzt

Ein 47-jähriger Fiat-Fahrer fuhr am Montag gegen 13 Uhr von dem Parkplatzgelände eines Supermarktes in die Sulzbacher Straße ein. Beim Queren des Gehwegs übersah er einen dort fahrenden Radfahrer, der sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. Der 61-jährige Biker wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Kernen im Remstal: Auto mutwillig beschädigt

Im Reutegartenweg wurde zwischen Freitag und Montag ein Pkw Fiat mutwillig beschädigt, indem mit einem spitzen Gegenstand eine Zahlenfolge in die Lackierung geritzt wurde. An der Motorhaube entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Kernen im Remstal unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Vandalismus auf Supermarkt-Gelände

Bisher unbekannte Vandalen richteten auf dem Gelände eines Supermarktes in der Alfred-Klingele-Straße Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro an. Durch die Täter wurden der dortige Maschendrahtzaun sowie der Regenablauf auf der Rückseite des Gebäudes beschädigt. Zudem zündeten die Täter Müll in einem Einkaufswagen an, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Die Beschädigungen wurden am Montag bemerkt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell