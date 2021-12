Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft, Beschädigte Autos zwischen Schorndorf und Göppingen gesucht, Unfälle & Auto beschädigt

Winterbach / Waldkirch: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft

Nach einem vorausgegangenen Raubdelikt am 10.12.2021 (siehe beigefügte Ursprungsmeldung vom 13.12.2021) konnte durch die Kriminalpolizei zwischenzeitlich ein 19-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde am vergangenen Freitag durch Spezialkräfte in Waldkirch bei Freiburg festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Tatverdächtige am Samstag beim Amtsgericht Ludwigsburg einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 19-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 13.12.2021:

Winterbach: Männer mit Schusswaffe bedroht

Die Waiblinger Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen eines Raubdeliktes am Freitagnachmittag in der Spanninger Straße. Über eine Online-Plattform hatten sich Mitarbeiter einer dortigen Firma mit einem Kaufinteressenten zum Verkauf zweier iPhones verabredet. Gegen 17 Uhr kam der Mann wie vereinbart zum Treffpunkt und nahm die Smartphones entgegen. Anstatt jedoch den vereinbarten Kaufbetrag zu entrichten, öffnete der Täter seine Jacke, wodurch eine Schusswaffe, die im Hosenbund steckte, zu sehen war. Diese zog er anschließend ein Stück weit nach oben und äußerte, dass er kein Geld für die Handys bezahlen würde. Anschließend flüchtete er in Richtung B29. Der Täter wurde von den beiden Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, blonde bis hellbraune, strubbelige Haare, ca. 170-180 cm groß. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze und gelbem Armabzeichen und eine dunkle Stoffhose mit hellen Nadelstreifen getragen haben. Auffällig sei zudem eine goldene Halskette mit massivem goldenem Anhänger gewesen, die der Täter getragen haben soll. Der Täter soll zudem ein rundliches Tattoo auf dem linken Handrücken haben. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Pressemeldung des PP Ulm: Schorndorf / Göppingen: Beschädigte Autos gesucht - Am Sonntag fuhr eine Seniorin unsicher von Schorndorf nach Göppingen-Faurndau

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 18 Uhr einen auffälligen Mitsubishi der vor ihm fährt. Auf der Fahrt von Schorndorf, über Oberberken und Unterberken nach Faurndau kam die 81-jährige Fahrerin wohl mehrmals auf die Gegenspur, so dass Autos ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wie der Zeuge berichtete, fuhr sie auch über eine rote Ampel. Die Polizei traf die Frau zu Hause an. Sie stellte weißen, fremden Lack an dem Auto der Seniorin fest. Die Polizei Uhingen (07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer wurde durch die Fahrt der Frau gefährdet? - Welches Auto wurde beschädigt? - Wer hat die Fahrt der Frau noch beobachtet?

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Am Montagmorgen zwischen 7 Uhr und 8:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines in der Biegelwiesenstraße geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Albert-Schweitzer-Straße ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen VW Bus, der dort am Fahrbahnrand parkte. Der unbekannte Autofahrer hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Verkehrsunfallflucht beitragen könnten, wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Welzheim: Auto beschädigt

Ein Pkw VW wurde am Wochenende in der Königsberger Straße mutwillig beschädigt. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde die Lackierung des Pkw VW New Beetle erheblich zerkratzt. Die nun anstehenden Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/9281 erbeten.

