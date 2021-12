Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & 18-Jähriger bedrohte Eltern

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Schillerstraße zugetragen hat. Ein 18-jähriger Dacia-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Ortsmitte Bittenfeld entlang, als ihm auf seiner Spur ein bisher unbekannter Autofahrer entgegenkam. Beim anschließenden Ausweichmanöver kam der Dacia von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend in einen neben der Straße verlaufenden Bach. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leutenbach: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21 Uhr wurde ein Renault Clio, der auf einem Parkplatz in der Straße Zum Holderbusch abgestellt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Clio beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg: 18-Jähriger bedrohte Eltern

Am Sonntagabend kam es in Rudersberg zu einem Polizeieinsatz. Ein 18-Jähriger hatte in einer Wohnung gegen 23 Uhr mit einer Schusswaffe seine Eltern bedroht, die daraufhin die Polizei alarmierten. Die Polizei konnte dort nach ihrem Eintreffen den jungen Mann in Gewahrsam nehmen. Die vom Tatverdächtigen verwendete Schreckschusspistole wurde von der Polizei sichergestellt. Der 18-Jährige wurde wegen seines psychischen Zustandes einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

