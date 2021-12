Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Verkehrsunfall

Winnenden - Einbruch ins Hallenbad

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in das Wunnebad ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten unter anderem einen kleineren freistehenden Tresor. Der leere Tresor wurde noch auf der Liegewiese mit einer Flex geöffnet und zurückgelassen. Was genau noch gestohlen wurde ist derzeit noch nicht klar. Der angerichtete Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Winnenden, Tel. 07195/ 6940, entgegen.

Kernen-Rommelshausen - Einbruch in Firmenkomplex

Mehrere hunderttausend Euro Schaden richteten Unbekannte im Rahmen eines Einbruches in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Firmenkomplex in der Siemensstraße an. Die Unbekannten überwanden einen Zaun und drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Innern wurden mehrere Büro- und Fabrikationsräume aufgebrochen, durchsucht, Bargeld, Präzisionswerkzeug und Hartmetallstäbe entwendet. Teilweise wurden teure Werkzeuge einfach auf den Boden geworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

Plüderhausen - Einbruch in Wohngebäude

Am Samstagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohngebäude im Hermann-Hesse-Weg ein, durchsuchten das komplette Gebäude und entwendeten Bargeld und Gold in noch nicht genau bekannter Höhe. Die Täter flüchteten bis zur Wendeplatte und stiegen dort in ein Fahrzeug ein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Hinweise auf eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier in Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen.

Kernen-Stetten - 85-jähriger frontal gegen geparkten Pkw

Ein 85-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Samstag gegen 15.50 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Stettener Sattel. Kurz vor dem Ortsausgang Stetten rammte er frontal einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ca. 12500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich vor Ort heraus, dass der ältere Golf-Fahrer körperlich nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug sicher zu führen. Bereits im Vorfeld fiel der 85-Jährige einem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt. Aufgrund seiner körperlichen Mängel muss sich der Mann nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

