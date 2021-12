Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Heimbach - Unfallflucht

Am Samstag zwischen 18.50 und 19.50 Uhr streifte ein weißes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatzes eines großen Supermarktes im Steinbeisweg geparkten Honda CRX. Am Honda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall, Tel. 0791-4000, entgegen.

Rot am See - Reh ausgewichen - 4 Verletzte

Am Samstag kurz vor 22.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 2532 in Richtung Brettheim, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der Astra-Fahrer wich nach links aus und kollidierte in der Folge mit einem Apfelbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle vier Insassen des Astra, alle zwischen 18 und 20 Jahre alt, verletzt - einer davon schwer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell