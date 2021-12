Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Einbruch

Aalen (ots)

Vellberg: Auffahrunfall

Gegen 6:30 Uhr am Freitag befuhr ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer die L1064 von Vellberg kommend in Richtung der Einmündung zur L1060 hinter dem VW eines 54-Jährigen. Als der VW-Fahrer seinen PKW an der Einmündung bis zum Stillstand abbremste, erkannte das der nachfolgende Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Ilshofen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 15:45 Uhr am Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Comburger Weg. Aus einem dortigen Kellerabteil entwendete der Eindringling eine Motorsäge der Marke Stihl, sowie Anbauteile von hochwertigen Fahrrädern. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 4.000 Euro.

Die Polizei Ilshofen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940 010 entgegen.

