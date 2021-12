Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche in Firmengebäude - Unfälle

Aalen (ots)

Neunheim / Neunstadt: Einbrüche in Firmengebäude - Zeugenhinweise gesucht

Eine Serie von fünf Einbrüchen in Firmengebäuden musste die Ellwanger Polizei am Freitagmorgen registrieren und bittet deshalb um entsprechende Zeugenhinweise. Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zugang zu den Räumen von mehreren Firmengebäuden, indem sie hauptsächlich Scheiben einschlugen und in einem Fall auch eine Tür aufhebelten. Die Räume durchsuchten die Einbrecher meist nur oberflächlich und hatte es offensichtlich lediglich auf Bargeld abgesehen. Der von ihnen verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Begehungsweise und der Gleichheit der Einbruchsobjekte geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Betroffen sind Firmengebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße und der Max-Eyth-Straße im Industriegebiet Neunheim / Neunstadt.

Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter Telefon 07961/9300 um Hinweise. Eventuell fielen in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf.

Aalen: Kollision auf der B29

Am Donnerstagabend gegen 19:35 Uhr befuhr eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin die Auffahrt zur B29 in Richtung Unterrombach. An der Einmündung Wellandstraße/Steinertgasse kollidierte sie mit einem 21-jährigen Opel-Fahrer, welcher sich auf der Abbiegespur zur B29 befand. Es entstand ein Sachschaden.

Aalen-Ebnat: 30.000 Euro Schaden

Am Freitag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lenker eines Skoda Yeti die Ortsumgehung Ebnat (B29a) aus Richtung Waldhausen kommend. An der Abzweigung nach Ebnat wollte der Skoda-Fahrer nach links in abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford Fiesta einer 26-jährigen Fahrerin, welche die Ebnater Steige in Richtung Waldhausen befuhr. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Fiesta im weiteren Verlauf gegen einen stehenden Mercedes geschleudert, dessen 65-jährige Fahrerin von Ebnat kommend auf die B29a einfahren wollte. Bei dem Unfall wurde der 27-Jährige und die 65-Jährige leicht und die Ford-Fahrerin schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

