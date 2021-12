Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Einbruch - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: In Firmengebäude eingebrochen

In der Johann-Philipp-Reis-Straße wurde am Donnerstag kurz vor 24 Uhr in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter hatten hierzu ein Fenster eingeschlagen und sich dort Zugang zum Gebäude verschafft. Dort wurden den ersten Feststellungen zufolge ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und entwendet. Eine noch von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Kernen im Remstal: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife stoppte am Freitag gegen 1 Uhr in der Fellbacher Straße einen 30-jährigen Audi-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei wurde von den Beamten festgestellt, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Führerscheinbehörde wird von der Polizei vom Vorfall unterrichtet. Außerdem droht dem Autofahrer ein Bußgeld, Punkte im Bundeszentralregister sowie ein Fahrverbot.

Remshalden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstagnachmittag in der Olgastraße einen dort stehenden Pkw Toyota und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Weiterer Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr ereignete, wird nun von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Wegen eines Containerbrandes war die örtliche Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Einsatz. Sie war mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften in die Esslinger Straße ausgerückt, wo der Bauschuttcontainer stand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell