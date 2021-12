Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Papiercontainer angezündet - Von Unbekannten geschlagen - Wohnungseinbruch - Polizeibeamte beleidigt - Fahrzeug ausgebrannt - Spendengeld entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Papiercontainer angezündet

Kurz nach 4 Uhr am Freitagmorgen wurde der Polizei durch einen Anwohner ein Brand an der Realschule in der Galgenbergstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife und der Feuerwehr Aalen stellten diese meterhohe Flammen, ausgehend von einem Altpapiercontainer fest. Durch das Feuer wurde auch die Außenfassade der Sporthalle beschädigt. Der Container brannte komplett nieder, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 19-Jähriger von Unbekannten geschlagen

Eine Prellung im Gesicht erlitt ein 19-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr durch die Schläge eines Unbekannten. Der junge Mann hielt sich zusammen mit seiner Freundin am ZOB auf, wo er von zwei ihm nicht bekannten Männern auf seine wohl zu laute Musik angesprochen wurde. Als die beiden sich recht aggressiv zeigten, verständigte der 19-Jährige die Polizei. Daraufhin schlug einer der Unbekannten ihm ins Gesicht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Wohnungseinbruch

Zwischen 5.15 Uhr und 16 Uhr brachen Unbekannte am Donnerstag in eine Wohnung in der Bischof-Fischer-Straße ein und entwendeten aus dem Schlafzimmer Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der von den Dieben verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Fußgänger von Pkw erfasst

Am Zebrastreifen in der Abtsgmünder Straße wurde ein 24-jähriger Fußgänger am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr vom Opel eines 74-Jährigen erfasst. Der 24-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 39-Jähriger seine Sattelzugmaschine am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Haller Straße anhalten. Ein 46-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf den stehenden Lkw auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte beleidigt

Ein 16-Jähriger wurde am Freitag gegen 00.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in das Dienstgebäude verbracht, nachdem er betrunken vor dem Revier auf einer Wiese saß. Der Jugendliche wurde zunehmend aggressiver, beleidigte die eingesetzten Beamten und schlug mit Fäusten und Füßen gegen eine Glasscheibe. Durch den Widerstand des 16-Jährigen wurde ein Beamter leicht verletzt. Der junge Mann wurde letztlich nach Rücksprache mit einem Kinderarzt ins Krankenhaus gebracht.

Heubach: Fahrzeug durch Geröll beschädigt

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der am Donnerstagabend gegen 20 Uhr an einem Audi TT entstand, als dieser auf der Landesstraße 1162 gegen Geröll fuhr, welches von einem Abhang auf die Straße gestürzt war.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug nahezu komplett ausgebrannt

Während der Fahrt bemerkte eine 31-Jährige, dass aus dem Motorraum ihres Ford Mondeo Rauch aufstieg. Die Frau, die auf der Heubacher Straße unterwegs war, hielt sofort an und verließ zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter das Fahrzeug. Dieses fing unmittelbar darauf an zu brennen. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bettringen, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Spendengeld entwendet

Aus einem frei zugänglichen Opferstock im Heilig Kreuz Münster entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 15 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr das darin befindliche Spendengeld. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ellwangen: PKW rollt davon

Am Donnerstag gegen 12 Uhr stellte ein 84-Jähriger seinen VW Tiguan auf dem Autobahnparkplatz Ellwanger Berge ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Beim Aussteigen rollte daraufhin das Fahrzeug rückwärts. Der Fahrer, der hierbei noch an der geöffneten Fahrertür stand, versuchte dies zu verhindern, wobei er ins Stolpern kam und rückwärts zu Boden fiel. Der Senior musste daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tiguan prallte im weiteren Verlauf gegen einen dahinter geparkten Mercedes-Benz und verursachte einen kleinen Sachschaden.

