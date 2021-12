Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Wallhausen: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr befuhr eine 91-Jährige mit ihrem VW Golf die L2247 von Hengstfeld in Richtung Schönbronn. Kurz vor einer scharfen Linkskurve geriet die PKW-Lenkerin auf den linken Fahrstreifen. Anschließend beschleunigte der PKW nochmals. Die Seniorin geriet daraufhin geriet mit ihrem Auto nach rechts ins Bankett und fuhr geradeaus auf einen Baum. Bei dem Unfall wurde die ältere Dame schwer verletzt. Der Sachschaden am dem PKW liegt bei rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell