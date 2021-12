Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß - Unfall mit Fahrschulauto - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag, gegen 07:40 Uhr, auf der B19, als ein 18-Jähriger Audi-Fahrer beim Auffahren auf die B19 in Oberkochen Nord in Richtung Unterkochen aus Unachtsamkeit auf einen stehenden Audi eines 57-jährigen auffuhr. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Aalen: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Beim Zusammenstoß zweier PKWs sind am Donnerstag beide Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 08:45 Uhr wollte ein 21-Jähriger, auf der L1084 zwischen Ebnat und Elchingen, mit seinem BMW einen LKW überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW eines 45-Jährigen. Beide PKW-Fahrer wichen daraufhin in eine angrenzende Wiese aus, woraufhin es auf der Wiese zum Frontalzusammenstoß kam. Bei dem Unfall erlitten die beiden Fahrer schwere Verletzungen. Die Fahrzeuge, bei welchen ein Totalschaden von etwa 90000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Essingen: Unfall mit Fahrschulauto

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Donnerstagfrüh auf Höhe eines Baumarktes auf der B29. Eine 17-jährige Fahrschülerin befuhr gegen 07:45 Uhr mit einem Ford die L1165 und wollten auf die B29 auffahren. Dabei missachtete sie sowie der danebensitzende Fahrlehrer die Vorfahrt eines 55-jährigen LKW-Fahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell