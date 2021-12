Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 30-Jähriger im Ausnahmezustand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Stuttgarter Straße und übersah beim Spurwechsel nach rechts den neben ihm fahrenden Pkw Daihatsu. Der 57-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen sodass beim seitlichen Zusammenstoß an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Auto übersehen

Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Touran wollte am Mittwoch gegen 20.15 Uhr von einem Parkhaus ausfahren und missachtete beim Einfahren in die Schlichtener Straße die Vorfahrt einer BMW-Fahrerin. Bei der Karambolage blieben die Fahrzeuginsassen unversehrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4000 Euro beziffert.

Waiblingen: 30-jähriger Mann in Psychiatrie eingeliefert

Ein 30-jähriger Mann befand sich am Mittwochabend in einem psychischen Ausnahmezustand. Er griff gegen 23.40 Uhr mit einem Schraubendreher vermutlich infolge einer psychischen Erkrankung seine Mutter in deren Wohnung an und verletzte sie. Die Frau musste sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der 30-jährige aggressive Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wailbingen: Aufgefahren

An der Einmündung Eisentalstraße zur Alten Bundesstraße ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Touran erkannte dort zu spät das Abbremsen einer vorausfahrenden BMW-Fahrerin und fuhr auf deren Fahrzeugheck auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

