Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Tramper auf der Autobahn - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte in der Nacht auf Mittwoch einen in der Straße Rosensteinblick parkenden Mercedes GLC. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 800 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Parkplatz in die Heidenheimer Straße touchierte ein 86 Jahre alter Skoda-Fahrer den Opel einer 52-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Aus dem Kreisverkehr an der Buchauffahrt wollte am Mittwoch um 18:15 Uhr ein 39-jähriger VW-Lenker ausfahren. Hierbei übersah er, dass der vor ihm fahrende 72-jährige Citroen-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Leutzestraße wurde am Mittwoch gegen 18:05 Uhr ein Opel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Opel konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Gschwend: Unfall beim Abbiegen

Von der B298 wollte am Mittwoch gegen 13 Uhr ein 32-jähriger Opel-Lenker nach links in Richtung Honkling abbiegen. Aufgrund Gegenverkehr musste er dazu zunächst anhalten. Ein nachfolgender 83-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Westhausen: Tramper auf der Autobahn

Kurz nach Mitternacht stellte eine Streife des Polizeipräsidiums Aalen auf der Autobahn A7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen, einen Fußgänger mit Taschenlampe fest. Bei der durchgeführten Personenkontrolle gab der 29-jährige Mann an, dass er per Anhalter nach Polen fahren möchte. Der Tramper wurde anschließend durch die Beamten von der Autobahn gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell