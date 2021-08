Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 215 vom 03.08.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Wegberg - Beeck

Am 03.08.2021, gegen 17:22 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Berlin mit seinem Krad den Kiefernweg, aus Richtung der Straße "Am Friedhof", in Richtung Tannenweg. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Das Krad wurde leicht beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Kiefernweg wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell