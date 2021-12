Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pfahlheim: VW Golf kollidiert frontal mit Sattelzug

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr befuhr eine 68-jährige Lenkerin eines VW Golf die Abt-Rudolf-Straße in Pfahlheim, aus Richtung Röhlingen kommend. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der PKW in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Actros-Sattelzug. Der 39-jährige Lenker des Sattelzuges, der bei dem Unfall unverletzt blieb, bremste sein Fahrzeug noch fast bis zum Stillstand ab, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Die Golf-Lenkerin sowie ihr 13-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.

