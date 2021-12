Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressive Jugendliche im Supermarkt - Auto zerkratzt - Fahrzeugbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Fahrzeugbrand

Ein 36-jähriger Autofahrer machte am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr mit einem Pkw Peugeot eine Probefahrt. Bei der Wahlenmühle bemerkte er, wie es plötzlich aus dem Motorraum seines Fahrzeugs qualmte. Er hielt neben der L 1066 an und alarmierte die Feuerwehr, die das brennende Auto löschten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Eine 78-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr am Dienstag kurz nach 17 Uhr die L 1115 von Großaspach in Richtung Mundesheim. Bei der ampelgeregelten Einmündung zur L 1118 missachtete sie das Rotsignal und stieß mit einer Audi-Fahrerin zusammen, die von Kleinaspach kommend auf die Landesstraße 1115 einbog. Hierbei wurde die Unfallverursacherin als auch die 77-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Die örtliche Feuerwehr als auch die Straßenmeisterei waren wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. An den Autos entstanden Totalschäden, die auf 13000 Euro beziffert wurden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Am Dienstag wurde in der Schillerstraße ein Pkw VW mutwillig beschädigt. Unbekannte haben in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr die Lackierung des Fahrzeugs erheblich zerkratzt und dadurch Reparaturkosten in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Twingo wurde am Dienstag gegen 13 Uhr beim Befahren des Kreisverkehrs in der Karlstraße plötzlich überholt. Der Fahrer des roten VW Polo streifte hierbei den Pkw Twingo und versachte ca. 1000 Euro Sachschaden. Trotz Hupen fuhr der Unfallverursacher in Richtung Fellbach davon. Hinweise zu dem geflüchteten Wagen, an dem vermutlich Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Freudenstadt (FDS-) angebracht waren, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Remshalden-Geradstetten: Supermarkt-Mitarbeiterin von Jugendlichen angegriffen

Eine Gruppe von fünf Kindern bzw. Jugendlichen hielt sich am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr vor einem Supermarkt in der Alfred-Klingele-Straße im Bereich der Einkaufswägen auf. Da die Personen hierbei teilweise die Einkaufswägen blockierten, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Ladens angesprochen und des Platzes verwiesen. Hierauf reagierten die Teenager äußerst aggressiv. Ein männlicher Jugendlicher versetzte der Frau einen Schlag in den Bauch, eines der Mädchen warf der Frau die Pizza, die sie gerade verzehrte, ins Gesicht und zog der Frau an den Haaren. Hierbei erlitt die Ladenangestellte leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Remshalden sucht nun Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise zu den fünf Jugendlichen geben können. Hierbei soll es sich um zwei Mädchen und drei Jungs im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gehandelt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfall auf der B 29 gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen. Ein bisher unbekannter Fahrer eines dunklen Volvos fuhr die Bundesstraße mit geringer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen entlang, sodass er von mehreren Fahrzeugen auf der rechten Fahrspur überholt wurde. Auf Höhe der Ausfahrt Weinstadt-Endersbach bremste der Volvo-Fahrer seinen Pkw ohne triftigen Grund stark ab, sodass eine hinter ihm fahrende 28-jährige Hyundai-Fahrerin nach rechts ausweichen musste, um nicht auf den Volvo aufzufahren. Hierbei kollidierte sie mit dem VW eines 31-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen befuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Volvo-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

