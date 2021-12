Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Scheunenbrand

Kirchberg an der Murr: (ots)

Eine landwirtschaftliche Scheune in der Größe von ca. 10 x 20 Meter geriet am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr in Vollbrand. Die örtliche Feuerwehr war mit externen Unterstützungen in der Folge mit neun Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig. Die Scheue wurde letztlich völlig zerstört. Die Hauptlöscharbeiten waren gegen 4.30 Uhr beendet. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. In der niedergebrannten Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens befand sich überwiegend Getreide, landwirtschaftliche Arbeitsgeräte sowie zwei Kühlräume. Die Bewohner in angrenzenden Gebäuden wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei wird diesbezüglich die Ermittlungen aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell