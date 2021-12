Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand eines Reiheneckhauses, Verkehrsunfälle, Müllcontainer in Brand geraten & Betrunkener bedroht Kunden

Aalen (ots)

Waiblingen: Brand eines Reiheneckhauses

Aufgrund eines Kellerbrandes in einem Reiheneckhaus rückte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag gegen 11:15 Uhr mit einem Großaufgebot in die Straße Im Raisger aus. Die Feuerwehr konnte zunächst wegen der großen Hitze nicht zum Brandherd vordringen, weshalb die Löscharbeiten entsprechend andauerten. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Waiblingen: 8000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen gegen 8:25 Uhr von der Straße Wendelkönig nach links auf die Straße Junge Weinberge abbiegen. Hierbei missachtete sie das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem Hyundai einer 38-Jährigen, die im Einmündungsbereich stand. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Müllcontainer in Brand geraten

Die örtliche Feuerwehr musste am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Brand auf einer Mülldeponie zwischen Winnenden und Birkmannsweiler ausrücken. Dort war bei Schweißarbeiten ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 13 Mann und einem Fahrzeug im Einsatz. Letztlich blieb der entstandene Sachschaden gering. Verletzt wurde niemand.

Murrhardt: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer bei einem Unfall in der Weimarer Straße. Er befuhr zunächst die Siebenkniestraße, verlor beim Einbiegen die Weimarer Straße die Kontrolle und schleuderte gegen einen Zaun, welcher Schaden nahm. Nun bittet die Polizei Murrhardt zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ereignete, um Zeugenhinweise die unter Tel. 07192/5313 entgegengenommen werden.

Urbach: Betrunkener bedroht Kunden

Ein offensichtlich stark betrunkener Mann stand am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr in einem Discounter an der Kasse. Er beleidigte dort lautstark mehrfach Angestellte und provozierte anstehende Kunden. Als er deshalb von der Marktleitung ein Hausverbot erhielt, zog er ein Messer und bedrohte damit den Angestellten. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Laut Beschreibung war er ca. 55 Jahre alt, 180 cm groß, hatte kurze graue Haare, Drei-Tage-Bart und war mit einem Bundeswehrparka und weißer Arbeitshose bekleidet. Hinweise zum Tatgeschehen sowie auf den noch unbekannten Tatverdächtigen wird von der Polizei Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 erbeten.

