Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht - Mountainbike-Trails beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

In Oberalfingen kam es am Dienstag gegen 08:40 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro entstand. Ein 67-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz befuhr die K3335 von Goldshöfe in Richtung Oberalfingen. An der Einmündung zur L1029 wollte er nach links in Richtung Westhausen abbiegen. In der Annahme, dass eine von links heranfahrende 54-jährige Skoda-Lenkerin nach links in Richtung Goldshöfe abbiegen wolle, fuhr er auf die L1029 ein. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Skoda, da die Fahrerin, die noch eine Gefahrenbremsung durchführte, geradeaus in Richtung Wasseralfingen weiterfahren wollte.

Heubach: Zeugen gesucht

Am Dienstag um 05.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. In einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, wodurch diese inklusive der angebrachten Weihnachtsbeleuchtung erheblich beschädigt wurde. Die Laterne wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett umgebogen. Vermutlich stieg der Fahrer nach dem Aufprall aus seinem PKW aus und legte die Laterne auf dem Gehweg ab. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Heubach: Fahrzeug übersehen

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag um 11:15 Uhr die Adlerstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah er eine von rechts kommende 53-jährige Renault-Lenkerin und touchierte dieses Fahrzeug an der linken hinteren Tür. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Bartholomä: Mountainbike-Trails beschädigt

Vermutlich mit Quads und Zweirädern befuhren bislang Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag die Mountainbike-Trails am Wirtsberg und beschädigten diese dabei erheblich. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell