Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mutlangen: Pedelec-Lenker bei Unfall tödlich verletzt

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi A6 die Landstraße 1155 von Pfersbach in Richtung Alfdorf. In einer langgezogenen Linkskurve, kurz vor Adelstetten, kam der PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke. Unmittelbar danach erfasste der PKW einen auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden 63-jährigen Pedelec-Lenker, welcher durch die Kollision sofort tödlich verletzt wurde. Der Audi kam letztendlich etwa 60 Meter weiter in einem Feld zum Stehen. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell