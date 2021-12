Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Wohnungseinbruch & Autoreifen durch Bierflasche beschädigt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas befuhr am Montag gegen 15.50 Uhr die Wilhelm-Pfitzer-Straße und beabsichtigte die Höhenstraße zu queren. Hierbei übersah er eine 49-jährige Golf-Fahrerin, die dem querenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen konnte. Beim Zusammenstoß entstand 4000 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Kernen im Remstal: Unfall am Kreisverkehr

An der Einmündung Karlstraße/Fellbacher Straße ereignete sich am Montag gegen 11.15 Uhr am dortigen Kreisverkehr ein Unfall. Ein 92-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der Karlstraße kommend in den Kreisel einbiegen und stieß dabei mit einem BMW-Fahrerin zusammen. Die Schadensbilanz wurde auf 5000 Euro beziffert.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Am letzten Freitag wurde in der Straße Im Grasiger Rain in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus. Daraus erbeuteten sie aufgefundenes Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei Fellbach bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Autoreifen durch Bierflasche beschädigt

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Bahnunterführung der Poststraße zugetragen hat. Ein 70 Jahre alter Autofahrer fuhr die Poststraße in Richtung Bundesstraße entlang, als durch einen bisher unbekannten männlichen Jugendlichen aus einer Gruppe heraus eine Bierflasche auf die Fahrbahn geworfen wurde. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Flasche mit seinem linken Vorderreifen. Dabei wurde der Reifen so stark beschädigt, dass er letztlich platzte. Glücklicherweise gelang es dem Autofahrer, seinen Pkw gefahrlos auf einem Parkplatz abzustellen. Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell