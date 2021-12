Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Lebensmittelgeschäft: Täter entwenden zehn Kilogramm Nüsse

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (07.12.2021) auf Mittwoch (08.12.2021) in ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Unna eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, durchwühlten den Verkaufsraum und entwendeten nach jetzigem Ermittlungsstand zehn Kilogramm Nüsse.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna rund um die Uhr unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

