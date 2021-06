Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlene Transporter, zwei vorläufige Festnahmen, Drebkau, (SPN)

Drebkau, Landkreis Spree-Neiße (ots)

Landkreis Spree-Neiße, Drebkau: Beamte der Bundespolizei (Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf) und des Zolls (Hauptzollamt Dresden) beabsichtigten am Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr zwei Kleintransporter zu kontrollieren. Zunächst entzogen sich beide Mercedes der Kontrolle, wurden aber im Bereich Drebkau/Rehnsdorf gestoppt. Die Fahrer der zuvor in Sachsen gestohlenen Sprinter flüchteten unerkannt. In der Nähe wurde ein Pkw Opel mit zwei Komplizen gestellt. Eine 24-jährige Polin und ein 30 Jahre alter Pole wurden vorläufig festgenommen. Die Beifahrerin stand zudem unter Amphetamineinfluss. Die drei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Fahrern laufen. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

