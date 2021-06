Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Diebesgut sichergestellt

Rietschen (ots)

Am Montagnachmittag, den 07. Juni 2021, hielt eine Streife der Bundespolizei einen Pkw mit deutschen Kennzeichen in Rietschen an. Der Fahrer wurde mittels "Polizei, bitte folgen" aufgefordert, der Streife zu folgen, als er plötzlich stoppte und der Beifahrer fluchtartig das Auto verließ. Eine Weiterfahrt des Fahrers konnte durch die Beamten verhindert werden. Kurz vor der Kontrolle warf der 29-jährige Georgier noch einen Gegenstand aus dem Auto. Bei dem Gegenstand handelt es sich um einen schwarzen Hartschalenkoffer. In diesem befanden sich unter anderen zwei neuwertige Armbanduhren und Ladestecker. Im Kofferraum wurden mehrere Schachteln Zigaretten, Aufsteckzahnbürsten sowie neuwertige Damenschuhe aufgefunden. Nach ersten Schätzungen liegt der Warenwert bei ca. 1000,00 Euro. Die Nachsuche nach dem flüchtenden Beifahrer verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des vermutlichen Diebesgutes übernahm zuständigkeitshalber das Polizeirevier Weißwasser.

